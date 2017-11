TMW RADIO - Carnasciali avvisa l'Italia: “Con la Svezia non sarà facile”

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, ex difensore di Fiorentina e Bologna, ha parlato della Nazionale italiana attraverso le frequenze di TMW Radio. “Sarà una doppia sfida difficile, ma l'Italia ha qualche punto in più a suo favore. Per la storia e non solo, ma non è scontato. Inoltre la Svezia ha superato un girone con l'Olanda e nel quale c'era anche la Francia, per questo dico che non è per niente facile. L'Italia risponde sempre presente agli impegni che contano? È verissimo, ma si tratta di una sfida di andata e ritorno. È positivo che si giochi l'andata in Svezia, ma nulla è scontato. Per me è la squadra più difficile che potesse capitare all'Italia, per caratteristiche la Svezia è l'avversaria peggiore in questo caso. Ma sono fiducioso, i calciatori e Ventura sono sicuri di conquistare il pass per il Mondiale”, ha detto Carnasciali.

