Carnasciali: "Chiesa rimanga per crescere ancora. O rischia la fine di Bernardeschi"

A parlare di Fiorentina a TMW Radio durante A Tutto Mercato è stato l'ex calciatore Daniele Carnasciali. Questo il suo pensiero su Chiesa: "Berardi ha fatto una grande stagione, la auguro anche a Chiesa. Il problema di Federico è stato il mercato lo scorso anno. Logico che serve che le big tirino fuori soldi importanti per lui, ma per il ragazzo spero che si leghi per diversi anni alla Viola per crescere e far vedere ciò di cui è capace. Per il bene suo, se rimane a Firenze può crescere. Abbiamo visto cosa è successo a Bernardeschi quando è andato via".