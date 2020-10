tmwradio Carnasciali: "Chiesa? Se ogni anno cedi i big rischi di non migliorare mai"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così della cessione di Federico Chiesa alla Juventus: “Chiesa voleva andare via e a me dispiace, perché in questo momento la Fiorentina ha tutte le disponibilità economiche necessarie per tenersi tutti i migliori giocatori. Inoltre la sua cessione è stata gestita male, perché è stato venduto agli sgoccioli del calciomercato. Se ogni anno vendi il miglior giocatore che hai, starai sempre a rifondare una squadra e rischi di non migliorare più”.