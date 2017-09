TMW RADIO - Carnasciali: "Ventura fa bene a portare avanti il suo 4-2-4"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex difensore Daniele Carnasciali che si è soffermato sul momento non proprio positivo dell'Italia di Ventura.

Come valuta la doppia sfida dell'Italia?

"Due partite giocate male. Ieri ci poteva stare perché gli Azzurri erano ancora con la testa alla partita contro la Spagna. Ogni allenatore ha il suo modulo, Ventura ha questo 4-2-4 e fa bene a portarlo avanti. Non è detto però che i giocatori riescano ad adattarsi a questo modulo: non vedo bene giocatori come Insigne e Verratti per esempio, per questo alla fine potrebbe decidere di cambiare modulo".

Questa Nazionale la vede qualitativamente diversa rispetto ad altre che hanno vinto in passato?

"Ritengo che sia una buona Nazionale, meglio di altre. Quando ci sono manifestazioni importanti ci siamo, al di là della qualità".

Qual è la strada da seguire per cercare di riprendere quota?

"Prendendo giocatori singoli c’è qualità: Verratti nel Psg, Darmian nello United, Buffon alla Juventus... Sono giocatori validi che però vanno fatti rendere al massimo cercando la formazione giusta. La qualità in Italia c’è, bisogna solo trovare la formula giusta per far giocare bene i calciatori. Non mi piace stare relegato a un modulo solo, mi piacciono allenatori che cambiano moduli anche in corsa. Come faceva Lucescu al Brescia: un innovatore, faceva cose che altri neanche pensavano di fare".

Facciamo un passo indietro. Chi è l’attaccante che l’ha fatta penare di più?

"Signori, magari per ottanta minuti non toccava palla e poi prendeva il pallone e segnava. Mi ricordo una partita contro la Lazio, dove non toccò molto il pallone ma poi negli ultimi minuti segnò. Mi fece molto innervosire (ride, ndr)".

Chi le avrebbe creato più problemi nella marcatura tra Icardi, Belotti, Dzeko e Higuain?

"Nessuno (ride, ndr). Dico Belotti perché è italiano, ma è anche un buon giocatore, forte e veloce".