tmwradio Castellacci: "Mai accomunare Serie A, B e C: la gestione del Covid è molto diversa"

vedi letture

Il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed oggi al Guangzhou Evergrande in Cina, ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio: "Le criticità per il calcio sono tantissime. Da presidente dei medici italiani ne sono a conoscenza, e distinguiamo subito la A da B e C. In Serie A ci sono più possibilità di gestire meglio, qualora i protocolli fossero chiari. Il medico sociale non deve far altro che far rispettare le regole che ci sono: positivo in quarantena, gli altri in ritiro ed isolamento fiduciario. Su Serie B e C sappiamo che esistono problematiche economico-logistiche: gli stessi tamponi che aumentano, da farli ogni 72 a ogni 48 ore portano spese che questi club non riescono a sopportare. Non dobbiamo mai accomunarle queste tre realtà, sono tutte diverse: sono mesi e mesi che lo dico, tra polemiche e minacce di dimissioni che ho portato avanti anche con Federcalcio e Governo, per far capire loro che le realtà più piccole devono essere tutelate con protocolli intelligenti ed elastici, che possano essere rispettati da tutti. Altrimenti non si arriva a fine campionato".