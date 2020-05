tmwradio Castellacci: "Vogliamo veramente ripartire o un campionato che si blocchi da solo?"

"Ma si vuole veramente ripartire o si fa un campionato che si blocchi da solo senza che ci siano input politici veri e proprie? Aspetto con ansia le indicazioni del Governo". Parla così Enrico Castellacci, storico ex medico della Nazionale italiana e presidente dell'associazione italiana medici del calcio (LAMICA), nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio: "Con questa indicazione del CTS sembra addirittura che i medici sociali debbano fare i vigilantes del gruppo? Il medico deve fare il medico, preservare la salute di calciatori e staff, ma non è che si può mettere a fare il vigile. Deve essere tutto blindato e sanificato, ci sono tamponi che avremo dal Ministero dalla Sanità, più le varie indicazioni ma non possono arrivare a vagliare comportamenti individuali. Giusto che si prendano le responsabilità i medici, ma non devono esulare dal loro lavoro. Perché deve controllare il medico e non altre figure del club? Sennò il medico fa il dirigente o un altro ruolo".