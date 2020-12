tmw radio Cauet: "La vittoria al Camp Nou aiuta Pirlo ma non elimina i problemi della Juve"

vedi letture

Intervenuto ieri su TMW Radio, l'ex centrocampista Benoit Cauet ha parlato anche dell'avvio della Juventus allenata dal suo ex compagno di squadra Pirlo, e della vittoria sul campo del Barcellona: "Può aiutare. Per quello che ho visto, però, anche se parliamo del Barcellona e fa piacere vedere i titoli dei giornali, ma quello di oggi non ha più niente a che fare col Barcellona che per 10 anni ha stravolto il calcio mondiale. Questo è un Barcellona totalmente diverso, ma Pirlo non può che essere aiutato da questa vittoria, visto che ha un percorso complicato: gli dà maggiore forza, spirito, concretezza in quello che sta facendo. Le difficoltà però non spariranno così: con il Torino e nelle partite prima si sono viste, ed è normale con un allenatore nuovo che deve imparare. Diciamo che aiuta, ma non risolve i problemi: ottimo comunque il primo posto. Il cambiamento arriverà partita dopo partita".