TMW RADIO - Ceccarini: “Bernardeschi non rinnova, Inter chiude per Valero”

© foto di Giacomo Falsini

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Quale futuro per Bernardeschi? “Bisogna aspettare il ritorno dall'esperienza con l'Under 21, poi parlerà con la Fiorentina. Il ragazzo sembra intenzionato a non rinnovare, poi può partire l'assalto della Juventus. Potrebbe esserci Rincon come contropartita tecnica, che la Viola dovrà accettare”.

Borja Valero lascerà Firenze a breve? “L'Inter vuole chiudere, senza dimenticare che Kalinic piace al Milan. La Fiorentina vuole 30 milioni per il croato, ma il Milan è avanti per chiudere l'affare Calhanoglu. C'è ottimismo, i rossoneri riusciranno a prendere il calciatore dal Bayer per 20 milioni più tre o quattro di bonus”.

Quale futuro per Perisic? “L'Inter ha ceduto Banega e Caprari, sistemando Jovetic non ci sarebbe la necessità di cedere il croato. Spalletti sarebbe felice, anche se bisogna motivare il calciatore che vorrebbe la Champions. L'Inter sa che lo United resta in pressing ma, se può, vuole trattenere Perisic che è ritenuto fondamentale da Spalletti”.

La Roma può perdere Nainggolan? “Credo che torni dalle vacanze e prolungherà il contratto per un anno. La Roma non ha intenzione di cedere il belga, che attende un segnale del club. Questo segnale può essere proprio il rinnovo con adeguamento economico”.

