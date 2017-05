TMW RADIO - Ceccarini: “Di Francesco alla Roma. Inter, Spalletti in pole

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Di Francesco prossimo allenatore della Roma? “E' una ipotesi molto probabile. La Roma vuole un tecnico italiano, continuando la scuola Spallettiana. A Sassuolo ci sarà l'incontro a breve per parlare del futuro, Di Francesco ha una clausola rescissoria di tre milioni di euro e i neroverdi non fanno sconti. L'ipotesi Di Francesco per la Roma è una idea che c'è da tempo, c'era anche la Fiorentina ma ha poi virato su Pioli. Di Francesco è in pole per la Roma, ma non escludo Emery e Paulo Sousa. Anche se l'allenatore del Sassuolo è in grande vantaggio, lo spagnolo è in uscita dal PSG e non lo darei per archiviato. Il portoghese ha pochissime chance”.

Spalletti andrà all'Inter? “Conte era un nome mediaticamente importante, ma la situazione per l'allenatore del Chelsea era davvero complessa. È stata più una suggestione che una vera e propria trattativa, l'idea di Conte era quella di allenare un Chelsea più forte in Champions. Credo che Conte sia molto ambizioso, voleva avere la possibilità di allenare una squadra ancora più forte. Col Chelsea partiva in grande vantaggio, allenerà un altro anno i blues. Poi si vedrà, magari tra un anno può finire davvero all'Inter o al Real Madrid. I nerazzurri hanno provato in ogni modo a prendere Conte. Tornando a Spalletti, dico che è davvero in pole”.

Spalletti porta Emerson Palmieri, Nainggolan e Strootman all'Inter? “Che Spalletti possa chiedere questi tre nomi è nella logica delle cose, ma la realtà può essere differente. Strootman e Nainggolan sono i perni del centrocampo della Roma insieme a De Rossi, in attesa dell'inserimento di Paredes. L'ex Empoli è cresciuto molto con Spalletti, il mister ha fatto un ottimo lavoro. Nainggolan è molto legato all'ambiente giallorosso, parla da leader e si assume sempre le sue responsabilità”.

Il nuovo Milan? “Gli affari Kessiè e Rodriguez saranno chiusi durante la prossima settimana. Per Conti servono 25 milioni di euro più bonus. C'era la volontà di Biglia per rinnovare con la Lazio, non credo che Lotito possa far partire l'argentino e Keita. Ci sono delle richieste importanti, ma per la Lazio sarebbe strano cedere due pedine fondamentali. A me non sembra tutto così scontato, il Milan può provare a fare una doppia operazione ma le richieste di Lotito non sono basse”.