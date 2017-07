TMW RADIO - Ceccarini: “Domani si chiude per Bonucci al Milan”

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ai microfoni di TMW Radio ha spiegato che è fissata per domani mattina la chiusura da parte del Milan per l'arrivo di Leonardo Bonucci dalla Juventus. I colloqui che si stanno susseguendo da tutta la giornata quindi daranno a breve esito positivo col centrale difensivo che potrebbe così partire coi nuovi compagni alla volta della Cina per la Tournée che la squadra rossonera terrà nell'est asiatico.