TMW RADIO - Ceccarini: “Inter avanti per Schick. Juve, Tolisso la priorità”

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Schick può salutare la Sampdoria in estate? “C'è una clausola rescissoria, fissata a circa 25 milioni di euro. Ho sempre l'idea che su di lui ci siano Juventus e Inter, i nerazzurri si sono fatti raggiungere dai bianconeri e adesso si sono riportati in pole. In Italia vedo un duello tra Inter e Juventus, con il club milanese leggermente avvantaggiato”.

Ci sono novità per Verratti? “Sarebbe una operazione dispendiosa, servono non meno di 70 milioni di euro. Il PSG, però, inizialmente chiedeva 100 milioni. La squadra francese fa fatica in Europa, è un calciatore da Juve e Inter ma credo che i bianconeri abbiano Tolisso come priorità. Se ci sono i margini per una doppia operazione, credo che la Juve sia sempre attenta. Servirebbe anche un esterno d'attacco, senza dimenticare l'interesse per De Sciglio per la difesa. Tolisso, per il centrocampo, resta in pole”.

Darmian può tornare in Serie A? “Potrebbe tornare in Italia, nella seconda parte di stagione ha trovato più spazio allo United. Servono almeno 20 milioni, il Manchester non fa sconti. Potrebbe fare al caso della Juve, ma anche al caso dell'Inter. È un calciatore appetibile, ma molto dipende dalle condizioni dello United”.

La moglie di Mertens ha detto che il futuro del marito non dipende da lei. “Sulle questioni private, non sono preparato (ride, ndr). Credo che sia vera questa vicenda, un calciatore deve coinvolgere sempre la sua famiglia. La scelta, però, spetta al ragazzo. Mertens non ha ancora detto che vuole restare, ma il Napoli è fiducioso sul rinnovo. C'è questo segnale, vuol dire che al club è arrivato qualche notizia sul ragazzo. Quindi credo che alla fine il belga rinnoverà con i partenopei”.

Quale futuro per la panchina dell'Inter? “In Spagna si parla della proposta di Ausilio per Simeone, ma lui vuole restare all'Atletico Madrid. Sampaoli andrà sulla panchina dell'Argentina, dunque Simeone resterà a Madrid oppure lo vedo all'Inter. Non credo ad altre soluzioni per l'ex mister del Catania”.