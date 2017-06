TMW RADIO - Ceccarini: “Milan, Biglia tentato. Napoli, due nomi per la porta"

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Il rinnovo di Inzaghi con la Lazio? “C'è stato un incontro due giorni fa, poi tra ieri sera e stamattina s'è definito tutto. Ha firmato un contratto da un milione e duecentomila euro fino al 2020, Simone ha meritato questo rinnovo. Adesso bisogna confermare l'ossatura della squadra, anche se Biglia potrebbe andare via. Non ha ancora rinnovato ed è attratto dal Milan, anche se tra le due proposte di ingaggio c'è una differenza minima. Forse vuole intraprendere un nuovo percorso professionale, l'offerta rossonera è di 18 milioni più quattro milioni di bonus, non è una cattiva proposta per la Lazio in quanto va in scadenza. Bisogna capire l'idea del calciatore, per il Milan non sarà semplice trattare con Lotito. Credo che Biglia non abbia ancora dato l'ok definitivo al Milan, ma è fortemente tentato”.

Tolisso nel mirino del Milan? “Sul francese sapevo che vuole giocare la Champins, quindi non è il caso di Milan e Inter. Ho sempre detto della possibilità Juventus, credo che Tolisso voglia la Champions. Può essere una alternativa per il Milan, ma ha dato una risposta precisa su ciò che vuole per il suo futuro”.

Caso Donnarumma in casa rossonera? “L'offerta del Milan è sui 3,5 milioni più bonus. L'incontro di ieri è stato importante, i rossoneri vogliono trattenere il portiere a tutti i costi. Il club si aspetta una risposta nel giro di 7-10 giorni. Se la risposta sarà positiva, sarà l'inizio di una bella esperienza con un entusiasmo pazzesco e l'arrivo di nuovi rinforzi. Se Donnarumma dovesse rifiutare, il Milan avvierà il piano B che portano i nomi di Szczesny o Leno. Ma il portiere classe '99 non sarebbe ceduto, ma tenuto fino alla scadenza contrattuale. Ma credo che, alla fine, Donnarumma possa accettare il rinnovo col club meneghino”.

Szczesny piace anche al Napoli. “Piace al Milan, ma anche agli azzurri. Aggiungo che il discorso Reina va spiegato: ieri c'è stato un confronto interlocutorio tra De Laurentiis e Quilon. Le parti si sono accordate per una pausa di riflessione, credo un paio di settimane, per capire cosa fare. Ci sono due strade: si decide di andare al rinnovo oppure c'è la possibilità che il portiere vada via. Credo che, alla fine, ci siano più chance per l'addio che per la permanenza. La prima scelta può essere il polacco di proprietari dell'Arsenal, ma c'è anche Neto. Il Napoli vorrebbe uno tra Szczesny e Neto, ma il club azzurro segue anche altri portieri”.

Aggiornamenti per il rinnovo di Ghoulam? “La situazione è ferma, non ci sono novità per il suo rinnovo come non ci sono novità per il rinnovo di Strinic. Ma al Napoli piace anche Grimaldo del Benfica come piace Mario Rui della Roma”.

Quale futuro per Pavoletti? “Vorrebbe restare al Napoli, ma tutti dovranno fare una riflessione. Se Sarri riparte da Insigne, Mertens e Callejon, anche Milik sarà costretto alla panchina. Sarà Pavoletti a decidere, se troverà poco spazio potrebbe chiedere la cessione. Berenguer piace agli azzurri, potrebbe essere una soluzione. In difesa il Napoli è al completo, discorso del terzino sinistro a parte. Koulibaly vuole restare, quindi potrebbe esserci meno spazio per Tonelli. Dopo Ferragosto, potrebbe essere presa in esame l'idea di lasciarlo partire se dovessero esserci i presupposti. Ma, fino a Ferragosto, tutto resterà così com'è. Dopo il playoff Champions, si valuteranno altre situazioni”.

Aggiornamenti sulla situazione panchine? “Spalletti-Inter e Di Francesco-Roma, credo che non ci saranno sorprese. Penso che sia tutto fatto, i tecnici hanno un accordo biennale. Di Francesco ha una clausola rescissoria col Sassuolo, i due club dovranno trovare una intesa. Resta da capire chi andrà in neroverde, credevo De Zerbi che poi è andato al Las Palmas. Nella rosa ci sono Bucchi, Maran e Oddo. L'allenatore degli emiliani dovrebbe essere uno di questi tre”.