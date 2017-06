TMW RADIO - Ceccarini: “Milan, fiducia per Donnarumma. City su Bonucci”

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Per quanto riguarda il Milan, ci sono segnali positivi in merito al rinnovo di Gianluigi Donnarumma mentre Nikola Kalinic resta nel mirino rossonero ma bisognerà prima risolvere la questione legata al futuro di Carlos Bacca. In casa Juventus si registra l'interesse del Manchester City per Leonardo Bonucci, mentre c'è sempre l'offerta del Chelsea per Alex Sandro.

Clicca play in basso per ascoltare l'intero podcast di TMW RADIO.