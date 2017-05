TMW RADIO - Ceccarini: “Milan, rinnovo Montella ok. Biglia vicino"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Ultime da Casa Milan? “Voglio fare i complimenti ai rossoneri, rinnovare il contratto a Montella è stato positivo. Ci sono delle priorità da rispettare, il tecnico non doveva andare in scadenza e il Milan è stato coerente allungando il contratto fino al 2019. E' un modo giusto per fare calcio, il Milan ha dato un segnale forte al progetto di lavoro. Dopo Kessiè, arriverà Ricardo Rodriguez col Wolfsburg e poi credo che ci siano novità sul fronte Biglia. Il Milan s'è avvicinato sensibilmente all'argentino della Lazio, che non rinnoverà con i biancocelesti”.

Ultime sulla Lazio? “La Lazio ha fatto di tutto per trattenere Biglia, Tare l'ha detto e forse il calciatore ha deciso di andare via. Il ds ha parlato anche di de Vrij, è un discorso diverso. L'olandese sta capendo col suo entourage cosa fare, come ha detto Tare. Lo stesso ds è più positivo rispetto a Biglia, al momento è più facile che possa partire l'argentino rispetto a de Vrij e Keita”.

L'Inter come si muove? “Occhio a Pellegrini del Sassuolo, la Roma ha un diritto di recompra ma Inter e Milan si stiano interessando al calciatore neroverde. La Roma è un gradino sotto. Quale futuro per Perisic? Credo che Spalletti non voglia darlo via. Ma potrebbe accettare l'addio del croato per puntare su calciatori come Di Maria e Berardi. Perisic vuole lo United, ha un accordo per linea di massima ma l'Inter vuole monetizzare al massimo”.

Manolas può seguire Spalletti all'Inter? “Secondo me sì, il greco può andare ai nerazzurri. Ma l'Inter deve prima annunciare Spalletti, poi inizierà il mercato dopo l'annuncio del tecnico e la cessione di Perisic. Manolas ha buone possibilità di diventare nerazzurro, anche se ci sono altri nomi in ballo”.

Chi sarà il nuovo tecnico della Roma? “Di Francesco, non ho dubbi. Bisogna trovare l'accordo col Sassuolo, perché c'è una clausola rescissoria. Ma c'è la volontà da parte del Sassuolo di avere una alternativa, che può essere De Zerbi. Al momento Di Francesco è in pole per diventare il nuovo tecnico della Roma”.