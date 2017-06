TMW RADIO - Ceccarini: “Rodriguez e Biglia i prossimi colpi del Milan”

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato partendo dal Milan che dopo Kessie proverà a chiudere altri due colpi: “Il prossimo passo è prendere Riccardo Rodriguez, il Milan chiuderà questa operazione e poi darà l'assalto a Biglia che ha dato un ok di massima al trasferimento. I rossoneri ora dovranno discutere con Lotito. l'offerta da 18 milioni più 4 di bonus, di cui due facilmente raggiungibili. Penso che l'affare verrà chiuso nelle prossime settimane quando arriveranno gli agenti del giocatore. Im argini di manovra ci sono e la Lazio deve fare delle valutazioni sui giocatori in scadenza nel 2018 che sono Biglia, Keita e De Vrji e non credo che possano perderli tutti e tre a costo zero fra un anno. Su Keita inoltre la Lazio tenterà di rinnovargli il contratto. Per la sostituzione potrebbe pensare a Baselli del Torino, oppure battere una pista estera. Il granata è un profilo che potrebbe essere interessante per la Lazio”.

Qual è la situazione di Reina a Napoli

“La situazione non è semplice e ogni scenario è aperto. Fino a qualche tempo fa ero sicuro che sarebbe rimasto, ma adesso bisogna capire cosa capiterà nell'incontro con il suo procuratore fissato per la prossima settimana. Solo dopo si prenderà una decisione con lo spagnolo che potrebbe lasciare e in questo senso vanno visti i movimenti per Szczesny e Neto. Le quotazioni del brasiliano sono in risalita visto che l'Arsenal vuole molti soldi per il polacco nonostante sia in scadenza”.

