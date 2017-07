TMW RADIO - Ceccarini: "Aria di Juve per Bernardeschi. Mario Rui al Napoli"

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio nel corso del consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così dei movimenti delle big italiane e non solo: "La Juventus ha scelto Danilo, è intenzionata a ricostruire la vecchia coppia di esterni del Porto: Alex Sandro e Danilo. In questo momento, i bianconeri vogliono trattenere infatti anche Alex Sandro".

Quali novità ci sono su Bernardeschi?

"All'inizio della prossima settimana ci sarà un contatto, visto che il procuratore del giocatore incontrerà la Fiorentina. Mi aspetto un no da parte di Bernardeschi alla proposta di rinnovo, coi viola che dovranno così iniziare a prendere in considerazione le offerte di altre squadre. La Juve è in pole position e potrebbe inserire nell'operazione Rincon e Sturaro. Per Bernardeschi si respira aria di Juventus, gli altri sono stati solamente interessamenti".

Che ne sarà di Borja Valero e Kalinic?

"Penso che Borja Valero sia già un calciatore dell'Inter. Quando sarà ufficiale, ognuno darà le sue spiegazioni. Per Kalinic la distanza tra Milan e Fiorentina è di circa cinque milioni di euro. Il giocatore vuole andare al Milan ed è chiaro che i rossoneri hanno bisogno di un centravanti con le sue caratteristiche. Vedremo se riusciranno a trovare un accordo".

Il Milan, intanto, si prepara a ufficializzare altri due acquisti.

"Sono in arrivo anche Conti e Çalhanoğlu. Per Biglia invece la strada non è semplice, ci sono delle divergenze tra Lazio e Milan sulla sua valutazione. I biancocelesti chiedono 20 milioni, i rossoneri non ci vogliono arrivare".

La Roma perde pezzi.

"Dopo l'ufficialità del trasferimento di Paredes allo Zenit, è fatta per Rudiger al Chelsea".

Chi acquisterà la Roma per il dopo Salah?

"Anche Jovetic può essere un'idea, Monchi l'ha avuto lo scorso anno al Siviglia. No a Thauvin, mentre Ghezzal non è un profilo che convince fino in fondo. Ci sta che Monchi tiri fuori un colpo a sorpresa. Per Berardi il Sassuolo chiede 50 milioni di euro, ma i giallorossi non sborseranno mai quella cifra. Altro nome è quello di Defrel, ma al momento il Leicester mi sembra il club più vicino al calciatore".

Cosa farà Keita?

"Non credo che voglia penalizzare la Lazio andando via a parametro zero, ma sicuramente non rinnoverà. La Juventus resta una pretendente forte, ma dipende dalle cifre. Infine de Vrij: ad oggi la trattativa per il rinnovo s'è bloccata".

Per Berenguer qual è la situazione?

"E' una operazione che il Napoli farà. Uscirà Giaccherini e il suo posto verrà preso dallo spagnolo. Reina resta, ma ora dobbiamo capire chi sarà il suo vice: la pista Rulli è definitivamente tramontata. Meret costa 20 milioni di euro, non è semplice. La situazione è abbastanza ferma".

Mario Rui sempre più vicino?

"Il Napoli lo acquisterà, si tratta solo di definire l'accordo economico con la Roma. Resta da capire cosa succederà tra Ghoulam e Strinic: uno dei due rischia di partire".

Paletta andrà al Torino?

"Credo di si. Il Torino vuole acquistare anche un altro attaccante, uno tra Duvan Zapata e Giovanni Simeone. Non sono due trattative semplici, anche perché hanno entrambi una valutazione di 25 milioni di euro".

Sneijder alla Samp: si può fare?

"Sneijder vuole tornare in Italia e il suo procuratore ha già parlato col club blucerchiato. Se rescinde il contratto col Galatasaray è tutto più facile, ha un ingaggio pesante ma si può trovare la quadratura. Non credo che sia incompatibile con Ilicic: Giampaolo potrebbe giocare anche con due trequartisti".