TMW RADIO - Ceccarini: "Bernardeschi, Juve in pole. Cauti su Donnarumma"

Niccolò Ceccarini, interrogato dalla redazione di TMW Radio, risponde così circa gli ultimi movimenti del mercato italiano.

Donnarumma: si va verso il rinnovo. Ci spieghi la questione clausole?

“Al momento siamo su queste linee qua: Donnarumma è probabilmente fuori dall'Italia, ma i contatti vengono presi dalla famiglia e da Raiola e dal Milan, ancora non c'è una firma. Ci sono solo indicazioni che portano a pensare a un accordo raggiunto: doppia clausola a seconda dall'eventuale piazzamento del Milan in Champions League, mentre se il club non si piazzerà in Europa allora la clausola oscillerebbe tra i 50 e i 100 milioni di euro. Per l'ingaggio credo si sia intorno ai 5 milioni in 5 anni. A ogni modo il Milan è molto prudente, anche se io credo che sia stata una sorpresa la rottura temporanea della trattativa, Donnarumma voleva rinnovare”.

Conti ha manifestato la volontà di andare dall'Atalanta al Milan: a che punto siamo?

“E' già rossonero, è solo questione di tempo: l'Atalanta deve mettere a posto un paio di tasselli, poi tutto sarà fatto, la trattativa c'è e sarà definita a breve”.

Si muove anche l'Inter Di Maria e N'Zonzi.

“I nerazzurri faranno due o tre colpi di assoluto livello, forse uno per reparto, ma la pista Di Maria è molto complicata a legata alla partenza di Perisic : su di lui starei su un profilo molto basso. Per il centrocampo però c'è anche Matuidi, di nomi ce ne sono stati tanti, a dimostrazione che l'Inter qualcosa sta preparando per questi settori. E probabilmente anche a livello internazionale”.

Oggi c'è stato anche un incontro tra Bozzo e Corvino per Bernardeschi: sempre più bianconero il giocatore?

“E' un incontro importante, Bozzo ha detto a Corvino che Bernardeschi non vuole accettare la proposta di 2,7 di milioni di euro, e di fronte a ciò va da sé che il giocatore dovrà in un certo momento esser messo sul mercato: se non vuoi rinnovare è chiaro che non vuoi percorrere questa strada, quindi il club deve prendere in considerazione le offerte. La più importante è quella della Juve, sul piatto ci sono 40 milioni di euro più bonus o contropartita tecnica con Rincon”.

Per quanto invece riguarda Danilo?

“C'è una differenza importante a livello economico, non sono stati fatti passi in avanti ma si tratta a oltranza, la volontà è quella di averlo in bianconero. Per il momento è congelata anche la pista Douglas Costa congelata, ma si conta di riuscire ad accorciare distanza economica”.

Torna in auge Defrel per attacco della Roma.

“Se la Roma vuole spendere 20 milioni di euro compresi i bonus è un'operazione che può farsi, ma se non c'è questo esborso difficile che si concretizzi: il Sassuolo valuta il giocatore 25 milioni di euro, i giallorossi devono andargli incontro. Dipende tutto dalla volontà della Roma”.

Quale sarà il destino di Alex Sandro?

“La Juve fa muro su di lui perchè sa quanto è importante, vuole ricostruire la coppia di esterni del Porto mettendoci dentro Danilo, e non sembra intenzionata a valutare le offerte di mercato, salvo che non arrivino proposte esorbitanti. E Alex Sandro non mi pare voglia muoversi, al massimo solo in Premier League. Più avanti si potrebbe anche parlare di accordo da allungare per due anni con adeguamento economico.”

Sul fonte Spal che novità ci sono?

“IL DS Vagnati ha rinnovato per due anni, e adesso stanno lavorando a Viviani, che dopo Felipe sarebbe un bel colpo: credo la squadra si stia muovendo sui binari giusti, ha capito che la Serie A non è come le altre categorie e sta lavorando in direzione giusta”.

Belotti rimarrà al Torino?

“Belotti può restare a Torino, c'è solo un piccolo dubbio che deriva dal fatto che se il Milan, complici alcuni cessioni, decidesse si avere un nuovo tesoretto da investire su un attaccante top potrebbe ripensarci. Ma il Torino dovrebbe trovare il sostituto: non è al momento pensabile, ma non c'è niente da escludere”

In casa Lazio non si presenta Marchetti: non rimarrà in biancazzurro.

“Dove andrà non lo so, e oltre ai pensieri su di lui, il club ha anche quelli di Keita Biglia e De Vrij, soliti dubbi estivi, Però la Lazio si è trovata in difficoltà, pensava di avere meno problemi e più situazioni definite”.

Simeone arriva alla Fiorentina?

“Rodriguez è in arrivo a Milano e frose si troverà con Corvino per decidere di Simeone. La Fiorentina è in pole position, può trattare con il Genoa proponendo anche dei bonus. Molto dipende però anche dal giro degli altri attaccanti: Lapadula al Genoa, Simeone alla Fiore, Kalinic al Milan”.