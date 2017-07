TMW RADIO - Ceccarini: "Fiorentina, Bernardeschi non vuole restare"

© foto di Giacomo Falsini

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel consueto appuntamento ‘Dietro le quinte’, analizzando le trattative più calde del momento: “Al momento non c’è ancora un appuntamento fissato con Donnarumma, non si riesce a capire quando ci sarà. Questo non significa nulla, ma in questo momento ancora non si sa quando si incontreranno le parti. Nessuno dice nulla, ma io credo che qualcosa dovrà succedere nelle prossime ore. Piccolo retroscena: il Napoli aveva pensato anche a Mattia Perin, ma tutto sarebbe successo nel caso in cui fosse partito Reina, che invece resterà almeno un anno. Napoli sempre molto attivo sul mercato dei portieri. La terza notizia di giornata è che si continua a lavorare in casa Roma per trovare un sostituto di Salah. La richiesta del Sassuolo è alta, 25 milioni di euro, la Roma a gennaio si era spinta a 18. Se davvero la Roma ci crede può chiudere quest’operazione a 20 più bonus. Dipenderà dai giallorossi esclusivamente. Defrel garantirebbe due ruoli, farebbe da vice Dzeko e da attaccante esterno. È una pista caldissima per la Roma”.

Su Conti: “Vido è già passato dal Milan all’Atalanta, se nella trattativa rientra anche Pessina si sbloccherà anche la trattativa per Conti e martedì farà le visite mediche. Pessina è la chiave per sbloccare. Kalinic? Ci sono cinque milioni di euro che ballano, la Fiorentina ne chiede 25-30, i rossoneri si vorrebbero spingere a 20 più bonus. Ancora non c’è stata un’accelerazione da parte dei rossoneri. Il Milan è interessato, ma la Fiorentina deve definire Borja Valero all’Inter. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per questa trattativa, dopodiché si penserà a Bernardeschi e Kalinic. Ci sono delle dichiarazioni di Corvino, ma anche lui sa che non sarà facile trattenere Bernardeschi che non vuole rinnovare”.

Bernardeschi poco contento di andare in ritiro a Moena: “Nel momento in cui comunicherà la sua decisione alla Fiorentina - e per me la sua decisione è quella di andare via - a quel punto i viola dovranno prendere in considerazione delle offerte. Se il giocatore non vuole rinnovare ti dà un segnale che non vuole continuare a Firenze. L’ipotesi più concreta, lo ribadisco, è sempre la Juventus che potrebbe chiudere a 40 più bonus, magari con l’inserimento di Rincon o Sturaro. La Juventus sta lavorando su Danilo, quindi non potrà prendere Douglas Costa, e a quel punto Bernardeschi diventerà una priorità”.

