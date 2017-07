TMW RADIO - Ceccarini: "Il Milan segue un attaccante top-secret"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il consueto punto sulle trattative più calde ai microfoni di TMW Radio partendo dal mercato del Milan: “Oltre Kalinic, Aubameyang e Belotti i rossoneri stanno studiando anche un altro profilo il cui nome è top secret. Per quanto riguarda il gabonese, il giocatore vorrebbe tornare al Milan, ma poi c'è da trattare con il Borussia Dortmund e con lo stesso attaccante. Diego Costa? Ci sono diversi punti di domanda con un costo del cartellino altissimo e un ingaggio elevato. Il Milan non vuole fare un'operazione in prestito secco, ma i costi sono estremamente elevati anche se Costa sposta gli equilibri davanti”.

Juventus su Garay e Cancelo: “Credo che il secondo sia un discorso che i bianconeri monitorano non da vicino, ma che da tempo ha in testa. Il primo invece è un giocatore d'esperienza, ma credo che la Juve abbia altri obiettivi in mezzo alla difesa. Fra i due credo che i bianconeri siano interessati più a Cancelo anche se il doppio colpo non è infattibile. L'obiettivo vero al momento è il centrocampista con Emre Can sempre in cima alla lista dei desideri davanti ai vari Matic, Matuidi, N'Zonzi di cui stiamo parlando ormai da tempo”.

Ascolta l'intervista integrale in cui si parla anche di Inter e Roma cliccando play sul podcast in fondo all'articolo.