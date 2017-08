TMW RADIO - Ceccarini: "Il Napoli non cede Reina. Candreva resta all'Inter"

© foto di Giacomo Falsini

"Il rinnovo di un anno di Ibra con il Manchester United era nell'aria. Si è creato un bel rapporto sia con la squadra che il tecnico Mourinho". Comincia con un commento all'ultima notizia di mercato il consueto appuntamento con Niccolò Ceccarini, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di TMWRadio.

Quali gli ultimi aggiornamenti di giornata?

"Nessuna possibilità che Reina vada via da Napoli, anche se gli azzurri stanno facendo un ulteriore sondaggio per Rulli. Si tratterebbe di un doppio colpo, con un portiere, Rulli, che diventerebbe titolare al momento della scadenza di contratto di Reina. In casa Roma intanto c'è stato l'incontro con gli agenti di Schick".

Ci sono altri movimenti in casa Roma?

Manca ancora l'esterno destro d'attacco anche se io prenderei anche un difensonre. Il Leicester ha rifiutato 38 milioni per Mahrez, stanno provando a prendere Schick: quel che possono fare lo stanno facendo. Credo che Monchi abbia delle alternative, tra cui Munir, e che alla fine un colpo lo farà.

Candreva resterà all'Inter?

"Lui vuole restare a meno che non ci sia un'offerta importantissima che al momento non è arrivata. Cancelo non ha le qualità per rimpiazzare l'esterno italiano, è più un terzino. L'Inter inoltre credo che prenderà Mangala in prestito con diritto di riscatto dal City".

Continua la ricerca di un centrocampista della Juventus.

"La Juventus cerca un'occasione a centrocampo. In difesa il prossimo anno avranno Caldara e De Vrij, che andrà in scadenza con la Lazio. Sulle fasce pensavano a Spinazzola, ma il giocatore resterà all'Atalanta perché non hanno trovato un'alternativa. Le voci provenienti dall'Inghilterra che vorrebbero la Juve su Sissoko non trovano invece riscontro. Andre Gomes, se fosse in esubero dal Barcellona, potrebbe diventare un obiettivo, ma in prestito.

Aggiornamenti su Rafinha e il Milan?

"Il Milan ci ha fatto sapere che in questo momento non ci sono molti spiragli. In uscita Paletta può andare alla Lazio mentre su Sosa ci sono sia il Trabzonspor che il Fenerbache, ma dipende tutto da lui che la momento non mi sembra convinto. Per quel che riguarda Keita, il Milan fa sapere che non ci sono possibilità. Quando i due affari, Biglia e Keita, sono stati scorporati la trattativa di fatto si è arenata.

A che punto è la trattativa Matri-Parma?

"Matri vuole andare a Parma. E il Sassuolo ha due soluzioni, visto anche l'interesse del Benevento per Iemmello. Dovessero partire entrambi gli emiliani andrebbero su Pavoletti, in caso di singola partenza resterebbero invece così".

Messi-City, solo rumors?

"Sono state già fissate le cifre del suo rinnovo col Barcellona. Se non ha messo ancora nero su bianco è perché vuole vedere una risposta da parte della socità alla cessione di Neymar. I blaugrana in questo senso stanno ancora faticando.