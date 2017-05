TMW RADIO - Ceccarini: "Il Napoli vuole fare un grande investimento per il portiere"

© foto di Federico De Luca

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e opinionista di TMW Radio ha parlato delle trattative più calde del momento in Serie A:

"Il futuro di Conti? È un giocatore devastante, è cresciuto tantissimo in questo campionato. La Juventus non è intenzionata a fare un grande investimento sulla fascia destra, per prendere Conti serve un grande esborso economico.

Mario Rui? L'idea Napoli è concreta, Ghoulam potrebbe partire e gli azzurri a quel punto si ritroverebbero con il solo Strinic, anche se Giuntoli sta sondando il panorama europeo.

Il Napoli Il primo obiettivo è un portiere, il club azzurro vuole fare un forte investimento per la porta.

Kessiè? Le offerte di Roma e Milan sono simili, i rossoneri hanno pareggiato l'offerta all'Atalanta, ma il Milan offre un ingaggio più importante al giocatore.

L'Inter? Sicuramente devono fare un investimento in difesa, occhio alla pista de Vrij che non è tramontata. Anche a centrocampo i nerazzurri dovranno fare qualcosa, ma escludo un giocatore della Roma. Più facile puntare a un difensore giallorosso, Manolas resta il primo nome.

Verratti? Di Campli dice la verità, Verratti è felice a Parigi, è considerato la stella della squadra. Certo, vorrebbe vincere a livello internazionale, ma al PSG, nonostante gli investimenti fatti, non ci sono mai stati grossi passi in avanti.