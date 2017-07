TMW RADIO - Ceccarini: "Ilicic ha scelto l'Atalanta, Samp beffata"

© foto di Giacomo Falsini

Niccolò Ceccarini, interrogato dalla redazione di TMW Radio, risponde così circa gli ultimi movimenti del mercato italiano: "Ilicic è la trattativa più calda e vi posso dire che ha scelto l'Atalanta: l'offerta è superiore a quella della Samp e se non cambiano gli scenari, il calciatore in questo momento ha espresso una netta preferenza. De Roon? Una trattativa avviata, un giocatore che alla Dea piace molto. Poi toccherà a Pessina, nel'ambito dell'operazione Conti", le parole dell'esperto di mercato.

Muriel verso l'addio alla Samp?

"Va in direzione Siviglia, le parti non sono più distanti ma si avvicinano sempre più e la cessione altrettanto. La Samp ora si trova senza trequartista, mi aspetto una risposta forte sul mercato".

Le prossime mosse del Torino?

"Stanno cercando una punta, ho l'impressione che su Belotti il movimento non sia ancora finito. Il Milan con Conti ha sistemato la difesa, centrocampo e attacco sono quasi a posto, ma se in attacco riescono a sistemare Bacca, Lapadula e Niang, avrebbero i fondi anche per un altro colpo".

Capitolo Donnarumma: quali sono gli aggiornamenti?

"Anche se non ci risulta un appuntamento fissato, sembra esserci molto movimento e credo che nel giro di pochi giorni qualcosa succederà. L'incontro è imminente, bisogna essere con le antenne dritte".

Sono vere le voci per Kampl al Milan?

"Niente di vero, non è un obiettivo".

Aggiornamenti su Douglas Costa-Juve?

"Branchini ha detto che la storia non è chiusa, si chiuderà quando la Juve prenderà Danilo. Se dovesse saltare il brasiliano, potrebbe essere Aurier l'alternativa e Douglas Costa l'opzione per l'attacco".

Possibile che la Juve possa prendere un solo giocatore a centrocampo?

"Secondo me N'Zonzi e Matuidi sono piste da tenere presenti, ma non mi meraviglierei se la Juventus possa piazzare un colpo a sorpresa".