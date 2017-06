TMW RADIO - Ceccarini: "Juve, assalto finale per Costa. Milan? Perin in pole"

© foto di Federico De Luca

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio nel consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così dei movimenti delle big italiane e non solo: "Kalinic è in uscita dalla Fiorentina. C'è il Milan, ma i rossoneri non sono l'unica soluzione. Occhio alla pista inglese: Kalinic ha già giocato in Premier, ma non ha incantato. Al momento non ci sono richieste concrete, però mi aspetto un tentativo del Milan nei prossimi giorni. Su Bernardeschi è tutto chiaro: il giocatore non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo della Fiorentina ed è chiaro che ci sono tante probabilità che possa andarsene. Finora però ci sono stati degli abboccamenti col suo agente e niente più. Roma? Di Francesco vuole portarsi dietro Berardi, Pellegrini e Acerbi. Sono tre giocatori papabili per i giallorossi, ma prima bisogna vedere come si concretizza l'operazione Salah-Liverpool. Per Berardi comunque servono almeno 30 milioni di euro. Verratti? Penso che il Barcellona voglia Verratti e che il giocatore sia molto attratto dai blaugrana, ma il Paris Saint-Germain non vuole venderlo. Vedremo cosa succederà, ma il giocatore sembra davvero voler andare via. Lazio? Il Papu Gomez è un nome che piace, ma bisogna monitorare la situazione di Keita. L'attaccante è molto appetito e la Juventus potrebbe presto presentare un'offerta per lui. In questo momento i bianconeri però hanno altre priorità, specialmente Douglas Costa. La prossima settimana ci sarà l'assalto finale per il laterale del Bayern e io credo che i bianconeri ce la faranno. Niang? L'Everton è interessato, ma ancora non c'è l'accordo col Milan. I rossoneri sono concentrati sulla sostituzione di Donnarumma. Perin al momento è in pole position, ma chiaramente occorre capire come sta fisicamente. A mio giudizio, Perin è il calciatore che per personalità e talento è il profilo più interessante per il Milan. E' un predestinato".