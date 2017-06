TMW RADIO - Ceccarini: "Juve su Bernardeschi in caso d'addio di Cuadrado"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il consueto punto ai microfoni di TMW Radio, nell'appuntamento Dietro le quinte in pillole, partendo dal mercato in uscita della Fiorentina: “Non so il Milan quanto voglia investire su Kalinic, che la Fiorentina valuta circa 30 milioni di euro anche se c'è una clausola da 50 milioni che i viola non possono pretendere perché si tratta di un valore fuori mercato per il giocatore e credo che su quelle basi non si possa trattare. È un clausola che è servita per pararsi dal mercato cinese come poi successo a gennaio quando Kalinic ha preferito restare a Firenze. Il Milan lo valuta meno e potrebbe inserire Lapadula nella trattativa. Per quanto riguarda Borja Valero credo che l'affare si farà, visto che Spalletti spinge per questa soluzione. Anche in questo caso c'è differenza fra domanda e offerta coi viola che valutano il giocatore sui 10 milioni, mentre i nerazzurri puntano a un prezzo inferiore. Bernardeschi? La risposta definitiva alla Fiorentina arriverà al termine dell'Europeo Under 21. Le sensazioni sono negative, probabilmente non rinnoverà e ci sono diversi club interessati con la Jvuentus su tutti, specialmente se partirà Cuadrado visto che Douglas Costa rappresenta un discorso a parte rispetto alle uscite”.

Sul futuro di Donnarumma : “Attorno al portiere c'è sempre un gran movimento di mercato. È una vicenda ricca di colpi di scena e che ce ne regalerà altre. Il fatto che Perin sia stato congelato, come spiegato dal suo agente, fa capire che c'è incertezza assoluta e capisco che il giocatore voglia avere rassicurazioni sul proprio impiego al Milan. Se poi non c'è questa opportunità Perin potrebbe restare al Genoa o andare altrove.

