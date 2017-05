TMW RADIO - Ceccarini: "Milan, Aubameyang e Musacchio le prime scelte"

© foto di Federico De Luca

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha svelato a TMW Radio gli ultimi movimenti delle big del calcio italiano e non solo nel suo consueto appuntamento "Dietro le quinte": "Non credo che Donnarumma sia stato offerto all'Inter. Se ascolterà il suo cuore, continuerà la sua avventura al Milan, ma è chiaro che servirà un progetto ambizioso e all'altezza del valore del giocatore. Mi aspetto una campagna acquisti importante da parte dei rossoneri, sinceramente non vedo grandi pericoli in Italia per Donnarumma. Magari potrebbe esserci qualche inserimento dall'estero, ma ci sono senza dubbio le basi per rinnovare il matrimonio tra Donnarumma e il Milan. Mercato Milan? I rossoneri prenderanno un grande attaccante. Il profilo giusto può essere quello di Aubameyang, che reputo la prima scelta del club. Ci vorranno tanti soldi però per portarlo via dal Borussia. Vediamo poi che succede a centrocampo, mentre in difesa mi aspetto un assalto a Musacchio. Kessié? La Roma è in vantaggio con l'Atalanta, ma il Milan potrebbe inserirsi con forza sul giocatore. Keita? Inzaghi è uno degli allenatori che l'ha valorizzato di più. Il giocatore però ha il contratto in scadenza nel 2018 e al momento non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo. Se non sarà trovato un punto di incontro, la Lazio dovrà cercare di incassare qualcosa già adesso per non perderlo a zero fra un anno. Di Francesco? Credo che sia finito il suo percorso al Sassuolo, la Fiorentina è in vantaggio. Dietro a Di Francesco per la panchina viola vedo Pioli. Semplici? Vedo più defilata la Fiorentina, magari potrebbe spuntare l'ipotesi Sassuolo per il suo futuro".