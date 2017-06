TMW RADIO - Ceccarini: "Milan, caccia al portiere. Dani Alves richiesto dal City"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il consueto punto ai microfoni di TMW Radio, nell'appuntamento "Dietro le quinte":

Sul Milan: "Ci sarà un nuovo incontro con l'agente di Perin, questo è un segnale chiaro. Poi ci sarà un colloquio con l'agente di Neto, quindi i rossoneri sono a caccia di un portiere. Ascoltando le dichiarazioni di Raiola e Fassone vi dico che qualcosa può ancora succedere, secondo me il tormentone Donnarumma non è ancora finito".

Sulla Roma: "C'è un accelerata per Jean Seri del Nizza per cercare di chiudere la trattativa".

Su Conti: "Ci sono ancora 5 milioni di differenza che ballano fra domanda ed offerta. Il Milan farà uno sforzo, sono convinto che Conti sarà il prossimo acquisto rossonero. Biglia? Il Milan continua a lavorarci, c'è ancora da trovare l'accordo".

Sulla Lazio: "Il Papu Gomez è l'alternativa a Keita. Sono stati fatti dei passi in avanti per il rinnovo di de Vrij, il nodo è la clausola rescissoria".

Su Dani Alves: "C'è una richiesta del Manchester City, la decisione finale spetterà al giocatore. Se parte il brasiliano, una buona soluzione può essere De Sciglio, anche se sono due giocatori completamente diversi. Cuadrado? La Juventus vorrebbe tenerlo, ma c'è il PSG interessato. I parigini sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro, se sarà davvero così i bianconeri prenderanno sicuramente in considerazione l'offerta".

Su Douglas Costa: "La Juve ha già l'accordo con il giocatore, questa potrebbe essere la settimana decisiva per chiudere l'affare. Manca solo l'accordo sulla cifra, si può chiudere per circa 40 milioni".

Sul Napoli: "Bisogna aspettare una decina di giorni per capire quale sarà il futuro di Reina. Secondo me può rinnovare per un anno, poi il Napoli dovrà affrontare il discorso del vice".

Su Borja Valero: "Il giocatore vuole restare, se arriva un'offerta importante la Fiorentina la valuterà ma la decisione finale è del giocatore".