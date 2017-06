TMW RADIO - Ceccarini: "Milan, ci siamo per Biglia. Juve, Allegri resta"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Sul Milan: "Il club rossonero sta cercando di chiudere l'affare Biglia nel minor tempo possibile. Certo, con Lotito niente è scontato, ma la direzione sembra essere delineata: Biglia andrà al Milan, anche se al momento non ho certezze. Morata? Il Milan non ha gradito le dichiarazioni dell'attaccante del Real Madrid. Morata si è detto lusingato dell'interesse rossonero, forse si è dato per scontato l'affare. Il Milan continua a lavorare, ma sta valutando anche altri profili. Schick? No, va alla Juventus".

Su Bernardeschi: "Durante questa settimana ci sarà un confronto con la proprietà. Non c'è ottimismo sul rinnovo, ma fino a quando non ci sarà l'incontro con i Della Valle non si potrà mettere la parola fine a questa trattativa. Se non dovesse rinnovare, l'intenzione è quello di cederlo all'estero. Badelj? Ha mercato in Spagna ed in Italia".

Sulla Juventus: "Nei prossimi giorni si sarà un vertice di mercato. Allegri resta, questa è la linea della proprietà. Per vincere la Champions serve qualcosa di più: la riflessione da fare è sul centrocampista centrale, quello che deve aumentare la qualità. La Juve deve decidere: prendere un campione già fatto, come Iniesta, altrimenti un giocatore giovane che possa diventare un top player nel giro di due anni. Bonucci? Ha fatto una scelta importante lo scorso anno: la sua volontà non è cambiata, vuole restare in bianconero".