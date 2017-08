TMW RADIO - Ceccarini: "Milan-Kalinic e Juve-Matuidi, trattative simili"

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle ultime trattative ai microfoni di 'TMW Radio'.

Quali sono le ultime novità sul centrocampo della Juve?

"Emre Can è il giocatore preferito da Allegri per prospettiva e qualità. Klopp non si è arreso ma allo stesso tempo il ragazzo non ha rinnovato. Con l’arrivo al Liverpool di André Gomes, il turco potrebbe avvicinarsi notevolmente alla Juve".

E Strootman-Juve?

"Non mi risultano offerte alla Roma per l’olandese. Può naturalmente cambiare tutto nel giro di pochi giorni, ma per adesso non ci sono trattative aperte con i giallorossi. Stesso discorso per Milinkovic-Savic, non c’è nulla".

Capitolo Roma, rilancio per Mahrez?

Già era una buona offerta quella da 35 milioni, se dovessero alzare ulteriormente sarebbe davvero l’ultimo rilancio. Credo che la Roma non arriverà a 40 milioni, ma a 37-38 mln. Berardi? Il Sassuolo partirebbe da 50 milioni a scendere. Mancano quasi 20 giorni alla fine del mercato: non sarebbe una trattativa semplice.

Suso-Roma?

"Suso piace molto al Milan e sono partite le trattative per il rinnovo del contratto: al momento non penso possa partire, a meno di clamorose offerte economiche".

Emre Mor-Inter?

"Ci siamo. C’è l’accordo con il club sulla base di 15 milioni di euro. Il giocatore non ha preso parte alla foto ufficiale della squadra, segno che è in partenza. L’Inter è sempre interessata a Schick: oggi sosterrà le visite mediche, poi il croato dovrà decidere se rimanere alla Sampdoria o vestire nerazzurro".

Mercato Milan?

"Il Milan continua a sperare in Aubameyang, c’è ancora una possibilità e gli intermediari stanno lavorando per capire se sia possibile sbloccare l’operazione. Diego Costa non ha cambiato idea, vuole l’Atletico. Per Kalinic il club rossonero deve avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina di 30 milioni di euro. Su Renato Sanches non ci sono novità".

La Juventus prenderà terzini?

"Un esterno destro: se dovesse andar via uno tra Lichtsteiner e Asamoah, i bianconeri potrebbero andare su Cancelo. Al momento la Juve non ha chiesto Caldara all’Atalanta".

Napoli?

"Su Ghoulam non ci sono novità, prosegue la trattativa per il rinnovo. Può partire Pavoletti che è nel mirino dell’Udinese, ma è un discorso che si affronterà dopo il preliminare di Champions League. C'è un interesse della Fiorentina per Strinic, ma è più probabile che vada all’estero.

Belotti-Milan?

"Non lo escludo, ma l’attaccante sta parlando con il Toro per un adeguamento del contratto. È un segnale forte, a oggi Belotti rimane al Torino.

Inter?

Murillo andrà al Valencia che vuole anche Kondogbia, ma bisogna lavorarci.

Matuidi in pole per il centrocampo della Juve?

"Lo potrebbero prendere ‘in ogni momento’, un po’ come la situazione Milan-Kalinic. La Juve però vorrebbe prendere un giocatore che sia anche un po’ di prospettiva. Emre Can è il preferito, Kovacic è un’idea".

Keita?

"Non credo che la Juventus accetterà la valutazione di 30 milioni fatta da Lotito, per i bianconeri già 20 sono tanti".