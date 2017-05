TMW RADIO - Ceccarini: "Montella vuole Kalinic al Milan. Roma sul Papu"

© foto di Federico De Luca

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio nel consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha raccontato gli ultimi movimenti delle big italiane e non solo: "La Juventus comprerà un centrocampista di livello e un esterno sinistro d'attacco. Kalinic-Milan? Kalinic è un giocatore che piace molto a Montella. Il Milan sta provando però a percorrere anche altre piste, come quella che porta a Morata. L'operazione richiederebbe cifre importantissime, visto che il Real valuta il suo attaccante 50-60 milioni di euro. Kalinic costa meno, ma lo vedo più all'estero se lascia i viola. Papu Gomez? Potrebbe far parecchio comodo al Milan, anche se l'idea Keita della Lazio al momento è in vantaggio. Al Papu è interessata poi anche la Roma. Tornando al Milan, i rossoneri in questa settimana potrebbero definire l'arrivo di Kessié".

Ascolta l'intervento completo nel podcast in calce.