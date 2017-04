TMW RADIO - Ceccarini: "Per Schick vedo l'Inter avanti a tutti"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto oggi Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset Premium: “Schick? Dipende molto delle offerte, ci sono stat già un paio di incontri per valutare se alzare o meno la clausola rescissoria. Se va via subito potrebbe non completare il suo processo di crescita, un altro anno alla Samp gli porrebbe fare solo bene. Magari si può cercare un accordo con un club per lasciarlo un anno alla Samp, io gli consiglierei di restare, ma dipende dalle offerte che arriveranno. L’Inter in questo momento è la squadra più interessata, ma non bisogna dargli troppa pressione. Da tanto tempo cerca di migliorarsi, sta facendo fatica in questa stagione, magari può bloccarlo adesso e prenderlo tra un anno. Sicuramente vedo sempre i nerazzurri avanti".

Sul derby di Roma: “È un derby fondamentale, l’ha detto anche Spalletti. Il secondo posto passa da queste partite. È una partita difficile da pronosticare, chi avrà la testa giusta e riuscirà a vincere la partita alla fine avrà la meglio”.

Su Inter-Napoli: “Anche per l’Inter è una gara fondamentale dopo cinque gare terribili, è un treno che rischia di non passare più. Il Napoli dal canto suo vuole fare filotto per provare a sorpassare la Roma. Anche gli azzurri arrivano da questo pareggio contro il Sassuolo, ora non c’è più tempo per recuperare. Anche questa è una bella sfida, c’è la grande voglia di rivalsa dell’Inter, ma anche la voglia del Napoli”.

Sulla zona salvezza: “Empoli e Crotone hanno due partite difficili, ma il Crotone ha battuto anche l’Inter e lotterà per restare in Serie A. Sicuramente se l’Empoli batte il Sassuolo fa un grosso passo in avanti verso la salvezza. I toscani sono avvantaggiati, ma il Sassuolo ha pareggiato anche con il Napoli”

Sul Monaco e Mbappé: “Mi aspettavo questo tipo di prestazione. Non ho capito le scelte di Jardim in coppa di Francia contro il PSG, ha preso un’imbarcata e poteva andare anche peggio, quella scelta non l’ho capita. Poteva fare meno turnover”.