TMW RADIO - Ceccarini: "Reina può rinnovare. Lazio, Muriel per l'attacco"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il consueto punto ai microfoni di TMW Radio, nell'appuntamento "Dietro le quinte":

Sull'Inter: "Sabatini è una garanzia, è arrivato un grande allenatore come Spalletti. C'è una questione di FPF da rispettare, prima c'è da capire chi sarà ceduto e quanto incasseranno i nerazzurri. Le idee sono chiare: in difesa Dalbert e Rudiger, davanti se parte Perisic non escluderei Di Maria, anzi. Ci sono anche Bernardeschi e Berardi, anche se sull'attaccante del Sassuolo c'è la Roma. Il Milan aveva bisogno di ripartire subito, perché i nerazzurri avevano una rosa superiore al Milan. Non è una squadra da rifondare, qualche acquisto si farà ma non c'è fretta".

Di Campli a colloquio con il Milan: "Potrebbero parlare di Coulibaly del Pescara, un giocatore davvero interessante. Verratti? La posizione del PSG è chiara, trattenere il giocatore magari anche con un adeguamento del contratto".

Sulla Juventus: "Sono convinto che c'è qualcosa che bolle in pentola, al di là dei nomi che circolano. Sono convinto che la Juve ci sorprenderà. Tolisso? La pista si è decisamente raffreddata rispetto alle ultime settimane".

Sul Napoli: "Sarri ha dato la sua opinione ed il club azzurro non trascurerà il parere del tecnico. Reina può rinnovare, ma solo per un anno. Se resta Reina escludo Neto, può arrivare un portiere come Cragno. Se parte Ghoulam il Napoli punta su Grimaldo".

Sulla Lazio: "Se parte Keita può arrivare Muriel, è un giocatore che piace molto ad Inzaghi. La Sampdoria però non farà sconti, soprattutto dopo la cessione di Schick".

Sulla Fiorentina: "Bernardeschi darà una risposta dopo l'Europeo Under 21, sicuramente non è un bel segnale. È molto probabile una cessione, ci sono Inter, Juventus, Chelsea e PSG"