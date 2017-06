TMW RADIO - Ceccarini: "Roma-Zenit, pausa di riflessione per Paredes"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il consueto punto ai microfoni di TMW Radio, nell'appuntamento "Dietro le quinte": “Borini fino a ieri sembrava vicino alla Lazio che sembrava pronta a stringere i tempi, poi il Milan ha accelerato per portarlo in rossonero per 6 milioni di euro, con le visite fissate per domani. Fra Kalinic e Calhanoglou il secondo è il più vicino col Milan che dovrebbe prelevarlo per 20 più bonus, mentre per il primo la distanza è ampia e potrebbe esserci l'inserimento di una trattativa come Bertolacci”.

Il mercato dell'Inter quando inizierà a decollare?

“Per quanto riguarda Borja Valero credo dal primo luglio possa arrivare l'ufficializzazione, Skriniar è un'operazione definita e c'è solo da capire la valutazione di Caprari che andrà alla Sampdoria come contropartita tecnica per capire quanto sarà la parte cash da versare nelle casse liguri. Penso che ci sarà ancora un'altra uscita dopo Banega, che potrebbe essere Jovetic già entro la fine del mese. Una cessione che potrebbe servire a trattenere Perisic. Da luglio invece credo che partirà il mercato in entrata dei nerazzurri che lavorerà sia per l'immediato presente sia per il futuro basti vedere all'affare Pellegri del Genoa”.

Gonalons-Roma?

“La Roma ha un accordo col giocatore e lui è pronto a dire addio al club francese, manca solo un'accelerazione da parte dei giallorossi per chiudere. Gonalons però non credo sia un sostituto di Paredes visto che il suo ruolo è più simile a quello di De Rossi, inoltre lo Zenit mi pare in pausa di riflessione sul sudamericano che piace anche a Juventus e Bayern Monaco, pronte eventualmente a inserirsi”.

Ascolta l'intervento completo in cui si parla anche del mercato di Napoli, Juventus e Lazio cliccando sul podcast in calce