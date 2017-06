TMW RADIO - Ceccarini: "Rudiger-Inter? Dipende dall'offerta"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il consueto punto ai microfoni di TMW Radio, nell'appuntamento Dietro le quinte in pillole. Partendo dall'interesse dell'Inter nei confronti di Antonio Rudiger: "Monchi ha ragione, quello che dice è verissimo. È chiaro che la Roma non è una squadra in cui andare a pescare, mi sembra doveroso che il direttore sportivo della Roma dica una cosa del genere. Secondo me alla fine definiranno la cessione di Salah al Liverpool".

Possibilità che Rudiger parta?

"Bisogna vedere l'Inter fin dove si può spingere. Farà un tentativo per Rudiger, bisogna vedere sin dove arriva. Se dovesse mettere sul piatto un'offerta fuori mercato, la Roma la prenderebbe in considerazione".

Idea Luiz Gustavo per l'Inter.

"È un giocatore che in Italia piace molto, è stato accostato anche al Milan. L'Inter ha in testa tante cose. Può essere una buona soluzione, ma non sottovaluterei Rabiot, che piace tantissimo a Sabatini, ha il contratto in scadenza nel 2019 e può essere un'idea per il futuro. L'Inter però deve partire dalla cessione, dal capire se Perisic può andare davvero al Manchester United per 55 milioni di euro".

Gomez piace alla Lazio, ma c'è anche il Milan.

"Il Papu è un'idea legata alla trattativa Keita. Può andare alla Lazio se parte Keita, o al Milan se non arriva. Non vorrei essere nei panni dell'Atalanta, viste le tante richieste per i suoi gioielli".

Kalinic obiettivo del Milan.

"Il Milan farà un tentativo, l'obiettivo è Kalinic. Credo che la Fiorentina chiederà 30 milioni di euro e con la sua eventuale cessione proverebbe a prendere il Cholito Simeone".