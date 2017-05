TMW RADIO - Ceccarini: "Schick, ecco il piano della Juve. Neto-Napoli difficile"

© foto di Federico De Luca

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e opinionista di TMW Radio ha parlato delle trattative più calde del momento in Serie A: "Keita-Juventus? E' un giocatore che per le sue caratteristiche piace a molte e non solo ai bianconeri. In Inghilterra corrono un po' troppo perché non hanno ben chiaro chi è Lotito e i rapporti con gli Agnelli. La cosa certa è che chi vorrà prendere il senegalese dovrà spendere molto. Il suo futuro resta incerto. La Lazio non ha nessuna intenzione di privarsene in maniera facile, servirà una super offerta nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2018. Schick? La Juventus ha messo gli occhi su di lui e gli offre una soluzione diversa rispetto ad altre squadre. Potrebbe lasciarlo in prestito un altro anno alla Sampdoria e questo potrebbe spingere i blucerchiati a concedere una corsia preferenziale nei confronti dei bianconeri. Trattenerlo un altro anno potrebbe essere fondamentale per il club di Ferrero. Anche l'Inter è forte su di lui, ma lo vuole subito. Normale pensare che sarà fondamentale la volontà del giocatore. Neto per il Napoli? Io ho tanti dubbi perché non mi sembra in questo momento un obiettivo molto caldo. Non credo che sia la pista giusta, ma è il mio punto di vista. De Rossi? E' un'offerta importante quella che gli è stata presentata, 3 milioni per 2 anni. Spalletti? Su piazza chi c'è meglio di lui per la Roma? E' normale fare una valutazione di questo tipo. Ho la sensazione che il tecnico però sia intenzionato ad andarsene".

