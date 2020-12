tmw radio Cerruti: "Il Milan è una realtà ora. Ma è tutto apertissimo per lo Scudetto"

Il giornalista Alberto Cerruti, ospite di TMW Radio, durante Maracanà, parla così del campionato o almeno di quello che si attende per il proseguo di stagione: "Non è chiuso, anzi è apertissimo. Però il Milan non può essere più una sorpresa ma è una realtà. Ha il grande vantaggio di non doverlo vincere. L'obiettivo è quello di rientrare in Champions, poi tutto quello che viene è in più. Fa bene il Milan a tenere il profilo basso ma ci sono tanti elementi che giocano a suo favore".