Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e tifosa vip della Juventus, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del momento, come la squalifica alla Russia per doping: "Questi 4 anni di squalifica sono pesanti. Credo che la Russia farà appello ma non credo ci saranno ribaltamenti. E' una bella botta. Non so se sia sufficiente, qualcosa era stato fatto prima ma le cose erano rimaste uguali. Parlare di doping dopo tutto quello si è fatto in termini di controlli e squalifiche fa male allo sport. Chi bara, non gioca pulito. Così non ci saranno sponsor e chi crede nello sport pulito".