TMW RADIO - Cinquini: "Chiesa il colpo della Fiorentina. Caceres aiuterà"

© foto di Lorenzo Marucci

Intervenuto nel programma curato dalla redazione di FirenzeViola.it, "Garrisca al Vento!" in onda ogni martedì su TMW Radio, l'ex direttore sportivo Oreste Cinquini ha affrontato i temi principali di mercato e di casa Fiorentina: "Montella ha avuto tutto il tempo per dare i suggerimenti alla società sulle operazioni da fare e quindi credo sia stato lui a dirigere in quale direzione operare. C'è stata una mini rivoluzione con qualche giocatore che deve ancora dimostrare il proprio valore e di essere funzionali alla squadra viola. Tenere Chiesa è stato senz'altro fondamentale poi andrà visto se sia rimasto con le giuste motivazioni o meno, ma penso di sì conoscendo il ragazzo, il padre che gli fa da procuratore e la famiglia".

Cosa pensa del mercato della Fiorentina?

"Non ci sono da scoprire Ribery e Boateng, ma Pedro sicuramente sì così come Duncan. Ghezzal è un profilo che invece conosciamo, se la Fiorentina lo ha preso significa che crede possa essere utile. Bisogna aver pazienza perché la squadra è stata rinnovata nei giocatori e la tifoseria in questo deve aiutare. Pulgar e Badelj? Sono rimasto un po' perplesso quando i viola hanno preso l'ex Bologna dopo aver riportato a Firenze Badelj che tra l'altro avevo cercato di portare allo Zenit e ne avevo parlato con il suo procuratore. Il pallino adesso è nelle mani di Montella che deve cercare di far coesistere o di non far coesistere a seconda del tipo di gioco che vuole impostare".

Caceres può aiutare in fase difensiva?

"Credo che i gol presi in queste gare sono troppi, ma non è solo la Fiorentina ad averne presi molti, il centrocampo è il reparto chiave in una squadra secondo me. Mi fido di Allegri che lo ha rivoluto alla Juventus e quindi significa che è un difensore intelligente e può ricoprire tutti e quattro i ruoli della difesa. Porterà esperienza e capacità".