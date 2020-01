© foto di Giacomo Morini

L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Fabio Paratici: "Se la Juventus fa quello che fa è perché ha due giocatori, oltre a Ronaldo, che fanno grandi cose. Il primo è Dybala e il secondo è Higuain. Questi due giocatori sono alla Juve perché Paratici, pur facendo di tutto per venderli, non ci è riuscito. Poi c'è ma che Sarri e devo dire che non lo capisco: ha sputato veleno sulla Juve e ora la allena".