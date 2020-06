tmwradio Cobolli Gigli: "Juve, Dybala fondamentale. Sarà il campione del dopo CR7"

L'ex dirigente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della ripresa della Serie A e dei bianconeri a Maracanà, nel pomeriggio di ieri, s TMW Radio: Questo il suo pensiero su E' diverso da altri giocatori. Deve trovare continuità. Nel campionato in corso ha fatto vedere cose migliori rispetto al precedente, si è rinforzato anche fisicamente. La classe poi permette di prescindere dal fisico. E' fondamentale per la Juve. Il giorno in cui Ronaldo se ne andrà, creerà una maggior omogeneità all'interno della Juve. Non ci sarà più la grandissima stella ma una squadra di campioni. Il gioco cambierà e sarà decisivo anche lui".