Nella sua intervista a TMW Radio l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato anche del momento del calcio italiano: "C'è uno personaggio che è Lotito. E' un uomo di un'estrema intelligenza e abilità, ma che sta cercando in questa situazione di trovare il meglio per la sua società. A seconda dei momenti recita i vari ruoli. E' un presenzialista, lavora tanto ogni giorno ed è la persona più effervescente al momento. Ma ogni presidente ha i propri interessi, quindi è difficile trovare l'auspicata compattezza. Se ci fosse, si potrebbe ottenere qualcosa di più, in un senso o nell'altro. Cellino a volte è un cattivo, sta cercando talvolta di tenersi il Brescia in A e potrebbe remare in senso inverso rispetto ad altri".

