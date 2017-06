TMW RADIO - Coco: "Credo che Donnarumma voglia rimanere al Milan"

Fonte: www.milannews.it

Francesco Coco, ex difensore rossonero, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Milan News per parlare dei temi in casa rossonera, tra cui la possibile permanenza di Gianluigi Donnarumma: "Questa attenzione mediatica non si vedeva da tanti anni, soprattutto per un ragazzo di diciotto anni. Quando ti gestisce uno come Raiola che ha una personalità incredibile, è ancora più difficile. Credo che il giocatore abbia sempre voluto rimanere, lo ha detto anche Fassone qualche giorno fa. La parola del calciatore secondo me conta al 100%, se un giocatore decide di rimanere o andare il procuratore non può fare tantissimo. Non dimentichiamo però che Donnarumma ha diciotto anni e queste sono decisioni importanti, è giusto anche attendere e farti consigliare non solo dal manager e anche da chi ti sta vicino. Sono andati tutti contro Donnarumma, ma credo che l'atteggiamento sul giocatore sia stato troppo cattivo. Il Milan sta cercando di costruire ma la base non è solida, potrebbe diventarlo ma anche no".

Sul peso della famiglia.

"La famiglia è importante, penso che sia giusto. Parliamo di un ragazzo e i genitori lo hanno cresciuto. Spero che possano avere una lucidità migliore vedendolo un po' da fuori. Penso che la famiglia abbia capito la volontà di Raiola che voleva "usare" il proprio assistito per fare business. Credo che la famiglia lo abbia capito. Ieri Montella è andato a parlare con i genitori e la famiglia credo abbia riaperto un dialogo con il Milan".

Su Raiola e il ruolo dei procuratori

"Ho avuto un procuratore che è sempre stato dietro alle quinte, l'opposto di Raiola. Raiola è diventato un personaggio mediatico quasi più famoso dei suoi assistiti. Non penso che cambi avere un procuratore al posto di un altro, credo decida sempre il giocatore".