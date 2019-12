© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex tecnico dell'Atalanta, Stefano Colantuono, ha parlato anche dei bergamaschi che tra poche ore scenderanno in campo in Champions League. Queste le sue parole: "C'è qualche assenza importante, Gasperini riproporrà lo stesso copione visto col Verona. L'Atalanta può fare tutto, è una squadra che non muore mai, ha la testa giusta per fare le cose. Può vincere e vedremo se basterà per proseguire la sua avventura. L'eventuale EL? Può essere un percorso bello che la può portare fino alla fine".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.