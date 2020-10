tmw radio Colonnese: "Eriksen può partire, una soluzione va trovata per il bene di tutti"

L'ex difensore Francesco Colonnese è intervenuto ieri a TMW Radio, ai microfoni di Niccolò Ceccarini nel corso della trasmissione Stadio Aperto, parlando inizialmente della situazione di Eriksen: "Se non dovessero essere trovate soluzioni giuste per lui, visto che in questo modulo sembra far fatica e non essersi ambientato, potrebbe anche partire. Può darsi anche che non sia arrivato in Italia nel momento giusto della sua carriera, e una soluzione va comunque trovata, per questioni di soldi che percepisce ma anche delle sue ambizioni personali. La sensazione che ho è che a gennaio si risolva".