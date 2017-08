TMW RADIO - Colonnese: "Inter, Vecino grande acquisto: è completissimo"

Fonte: Dall'inviato a Perugia Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TMW Radio, l'ex difensore Francesco Colonnese parla a margine dell'evento benefico "Avanti tutta, la partita della vita!" del mercato italiano in procinto di chiudersi: "Spalletti ha dimostrato subito il suo valore e dimostrato che l'Inter aveva bisogno di un tecnico di temperamento. Gli acquisti sono stati quelli ritenuti giusti, il campionato è appena iniziato, indubbiamente vedere una squadra con un atteggiamento diverso fa ben sperare. Secondo me l'Inter può lottare per i primi quattro posti, considerando anche l'assenza di coppe può aiutarla in ambito Scudetto".

Valero e Vecino ti piacciono?

"Meglio di quelli che aveva l'anno scorso: sono giocatori che hanno personalità e che conoscono bene il campionato italiano. Vecino poi è incredibilmente completo".

Manca qualcosa numericamente dietro?

"La difesa ha bisogno di un'alternativa dietro, ma ha preso Skriniar e ha iniziato a lavorare di squadra, spostando anche Miranda".

I terzini Dalbert e Cancelo ti convincono?

"Dalbert potrà far bene, Cancelo è un giocatore molto offensivo ma non scordiamoci D'Ambrosio, che è un giocatore affidabile".