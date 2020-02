Per dire la sua sui temi di giornata è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Francesco Colonnese. Queste alcune sue dichiarazioni sulla Roma: "Fonseca? A me piace, queste partite non sono state eccelse. Mi piace il suo credo calcistico, il momento difficoltà ci sta, Roma poi è una piazza complicata con pressioni alte. ha una squadra giovane e non è semplice. Gioca con la difesa alta, molto aggressivo. Questo per me è un modo vincente".

