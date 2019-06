TMW RADIO - Corbo: "Mercato del Napoli ruota intorno a Allan e Insigne"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio durante la trasmissione A Tutto Napoli. "I tifosi hanno tutto il diritto di sognare gli acquisti estivi, questa è la magia del calciomercato. La realtà è diversa, De Laurentiis può essere sospettato di eccessiva parsimonia perché dice di voler cedere per poi comprare. Non è un assurdo tecnico nella gestione di un club, ma è due volte vero".

Prego. "La prima situazione riguarda la valutazione di un calciatore. Se il Napoli ha tanti elementi in rosa, chi viene richiesto è valutato poco dal potenziale acquirente. Se il Napoli attua prima la cessione, dopo ha un quadro più chiaro sugli acquisti mirati da fare. Sento diversi nomi che potrebbero andare via, il mercato del Napoli non ruota intorno a Rog o a Verdi. Ruota intorno a due calciatori, Allan e Insigne. Il brasiliano ha davvero una grande valutazione e il PSG è disposto a fare follie per acquistarlo? Vediamo. Insigne era stato richiesto dal Liverpool 2-3 mesi fa, i reds offrivano 70 milioni. Questa proposta è sparita con l'appannamento del ragazzo. Non capisco perché Insigne abbia scelto Raiola come suo agente, lo dico con grande rispetto ma è un personaggio inelegante e ingombrante. Questo simpatico agente non ha offerte importanti, potrebbe averle in futuro. Il Napoli, se dovesse cedere Insigne, deve prendere un elemento scattante e veloce nel breve. Se dovesse restare il capitano, che il Napoli non vuole cedere a tutti i costi, allora può prelevare Lozano. Altrimenti il Napoli può ingaggiare un'alternativa a Milik, di peso e di maggiore fisicità".

Duvan Zapata può fare al caso dei partenopei? "Potrebbe essere l'ideale, in maniera forzata può anche coesistere nel 4-4-2 con Milik. Bisogna capire quale sarà il nuovo Milik, perché arriva da un infortunio devastante. E' sempre un po' in ritardo sulla conclusione importante. Bisogna vedere se nella nuova stagione riuscirà ad acquistare la miglior condizione atletica, lo scatto nell'attimo fatale".

