TMW RADIO - Corsi: "Bennacer-Viola in stand-by. Traoré andrà alla Juve"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a "Garrisca al Vento" in onda su TMW Radio a cura della redazione di Firenzeviola.it per spiegare la situazione di Bennacer e non solo:

Bennacer è dato molto vicino alla Fiorentina, cosa ci può dire?

"C'è un interesse della Fiorentina su Bennacer ma la questione è in stand by perché il giocatore non vuole distrarsi dalla Coppa d'Africa. I procuratori stanno però parlando con i vari club. La Fiorentina è un'ambizione per tanti giocatori, anche per lui".

Cosa serve per chiudere l'accordo?

"La Fiorentina sa quali sono le nostre pretese, quelle già espresse ad un'altra società, si tratta di fare un approfondimento ma si farà solo dopo l'assenso del ragazzo che piace anche ad un club francese che fa la Champions anche se a noi non ci hanno contattato e non ci hanno fatto offerte. L'allungamento dei tempi è dovuto al fatto che il giocatore ora non vuole distrarsi, ci vorrà ancora qualche giorno per decidere. Hancko ci va bene, ma deve andare bene anche a lui, forzature non vogliamo farne. L'Empoli per un giovane di talento è un'opportunità anche rispetto a piazze più importanti per crescere e poi proporsi ad altri".

Si parla anche di Caputo per la Fiorentina, cosa ci può dire?

"Ci sono più società che lo vogliono e lui credo che si sia portato più avanti con un'altra società, lui sarebbe contento di andare lì, poi vediamo se ci troviamo anche tra club".

Cosa pensa di Commisso come nuovo proprietario viola?

"Sono dispiaciuto per i Della Valle che si sono dovuti allontanare da Firenze e sono sorpreso dal modo di porsi di Commisso e sono speranzoso che il suo entusiasmo si possa trasformare in sostanza per il bene di tutti, per a Fiorentina in primis. A meno entusiasma un imprenditore straniero, ma non per la Fiorentina ma per mantenere i club italiani in mano ad imprenditori italiani, mi dà un senso di declino in senso generale. Però se Commisso garantisce investimenti e risultati, rivedere la Fiorentina a grandissimi livelli con la concorrenza che c'è siamo tutti contenti. La strada dei giovani per costruire una squadra vincente nel tempo è la strada che preferisco ma lo scorso anno ha portato in poco tempo alla retrocessione perciò non ha funzionato".

Rasmussen è un nuovo giocatore della Fiorentina ed è arrivato dall'Empoli, potrà essere uno dei titolari viola?

"Potenziale giocatore di grandissimo livello sul quale a Natale ci avevano messo gli occhi in tanti poi delle situazioni personali hanno interrotto il percorso di crescita ma all'Europeo l'ho rivisto bene. Ha qualità tecniche inusuali rispetto ai difensori anche se gli manca l'impatto sul'uomo. Deve completarsi e sarà sua cura e chi lo allena fargli completare la crescita".

Dove andrà Traoré?

"L'accordo verbale io ce l'ho con la Juve poi non so se fanno l'affare con un club per farlo giocare".