A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio per parlare tra le altre cose anche di Juventus: "Che messaggio manderei a Cristiano Ronaldo per i suoi 35 anni? Di vincere la Champions con la Juve. Se non la vinci con lui, che ha un curriculum esemplare ed è un fuoriclasse e un atleta perfetto, è difficile".

Chi è avanti nella corsa alla Champions?

"A oggi il Liverpool è un passo nettamente avanti, come forma e autostima, a prescindere dagli ultimi risultati. Mi entusiasmo a vederli giocare con quella intensità. Poi ci sono Barcellona, Real, City, insieme alla Juve".

