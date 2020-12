tmw radio Cravero: "La Juventus è battibile, ma da questo Torino non lo so..."

L'ex calciatore Roberto Cravero, oggi commentatore tv, nel corso dell'intervista a TMW Radio si è espresso anche sul derby di Torino del prossimo fine settimana di Serie A: ""In assoluto la Juve è battibile, da questo Torino però non lo so... Ci vorrà grande voglia e determinazione: la Juve non sta attraversando un gran periodo, ma il Toro non sta dimostrando".

Nonostante Belotti.

"Nonostante quello, è terzultimo. Il derby potrebbe essere il momento giusto per la svolta, ma credo che Pirlo non potrà rinunciare ancora a Cristiano Ronaldo, perché senza di lui c'è una Juventus diversa. Il loro girone Champions, tra l'altro, è già finito...".

Perché è battibile?

"Perché non è la Juventus di Allegri che andava 1-0 e che, anche giocandoci contro una settimana, non riuscivi a segnare. Ultimamente invece ha preso diversi gol: penso al Crotone, al Benevento, al Ferencvaros... Tutte squadre che un tempo non si avvicinavano neanche alla porta".