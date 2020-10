tmw radio Cucci: "Sono momentaneamente deluso dalla Juve. Mi sembra senza copione"

Ad intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, per dire la sua sul campionato e non solo è stato il direttore Italo Cucci: "Sono momentaneamente deluso. Mi auguro che recuperi. Mi sembra senza un copione preciso e una volontà precisa. Quando è entrato Kulusevski, si è animato tutto. Siamo passati dall'intensità di Conte alla forza lucida di Allegri e a Sarri, ora non so. I venti minuti finali hanno dimostrato che le energie ci sarebbero. Serve più cattiveria? Deve chiederla Pirlo, è il suo mestiere".